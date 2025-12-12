Casablanca al centro dello sport africano con l’Expo 2025
Casablanca si prepara a diventare il centro dello sport africano con l'Expo 2025, un evento che si terrà dal 18 al 20 dicembre 2025 in concomitanza con la CAN 2025. Il Marocco punta a rafforzare il proprio ruolo nello sport come leva di sviluppo, mentre lavora ai progetti in vista dei Mondiali 2030.
