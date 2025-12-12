In Italia, la casa si trasforma da semplice rifugio a strumento di investimento, con un aumento della nuda proprietà tra anziani in difficoltà e investitori. Questo fenomeno evidenzia come il patrimonio immobiliare diventi una vera e propria “pensione” alternativa, riflettendo cambiamenti nelle dinamiche socio-economiche del paese.

Roma, 12 dicembre 2025 – “Home sweet home”, ma con un asterisco: in Italia la casa resta il luogo degli affetti, però sempre più spesso diventa anche una leva economica. È nell’incrocio fra invecchiamento della popolazione, potere d’acquisto sotto pressione e mercato immobiliare più selettivo che si sta facendo strada la nuda proprietà: si vende l’immobile, ma si mantiene l’usufrutto, cioè il diritto di abitarlo fino alla fine della vita. Il segnale più visibile arriva dal digitale. Secondo Google Trends, negli ultimi cinque anni le ricerche online sulla nuda proprietà sono cresciute del 142%. Quotidiano.net

Casa, la nuova “pensione”: boom di nuda proprietà tra anziani in difficoltà e investitori

