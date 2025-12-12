Casa della comunità al via la riqualificazione del parcheggio | quando lasciarlo libero

Inizia la riqualificazione del parcheggio della Casa della Comunità di Comacchio. L’Azienda Usl di Ferrara ha annunciato l’avvio dei lavori che comporteranno la temporanea chiusura dell’area, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e i servizi. Il cantiere rappresenta un intervento importante per l’adeguamento delle strutture e la qualità dell’accoglienza.

