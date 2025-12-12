Casa Acer stanza 22 milioni di euro per il 2026

Acer ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026, con una dotazione di oltre 22 milioni di euro destinati allo sviluppo e alla gestione delle proprie attività. La decisione è stata presa durante la Conferenza degli enti presso Palazzo Giordani, segnando un impegno significativo per il prossimo triennio.

Sono oltre 22 i milioni di euro stanziati da Acer nel bilancio di previsione del 2026, approvato all’unanimità dalla Conferenza degli enti, riunitasi a Palazzo Giordani.Acer conferma così la volontà di continuare il percorso intrapreso: recuperare gli alloggi vuoti, incrementare l’efficientamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scegli un Copilot+ PC Acer e approfitta del cashback dedicato. Da Expert ti aspetta l’Aspire 14 AI, veloce, intuitivo e pronto a seguirti in tutto ciò che fai. Vi aspettiamo a Casal Velino in via Ponte 49 all’interno del Supermercato Etè 0974 278267 #gruppogi - facebook.com Vai su Facebook

Casa, Acer stanza 22 milioni di euro per il 2026 - Sono oltre 22 i milioni di euro stanziati da Acer nel bilancio di previsione del 2026, approvato all’unanimità dalla Conferenza degli enti, riunitasi a Palazzo Giordani. Segnala parmatoday.it

HUB USB Tipo C para HDMI, 4K 8 em 1 Adaptador para Laptop, PD, SD, TF, RJ45,

Video HUB USB Tipo C para HDMI, 4K 8 em 1 Adaptador para Laptop, PD, SD, TF, RJ45, Video HUB USB Tipo C para HDMI, 4K 8 em 1 Adaptador para Laptop, PD, SD, TF, RJ45,