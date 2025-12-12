Casa Acer stanza 22 milioni di euro per il 2026

Acer ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026, con una dotazione di oltre 22 milioni di euro destinati allo sviluppo e alla gestione delle proprie attività. La decisione è stata presa durante la Conferenza degli enti presso Palazzo Giordani, segnando un impegno significativo per il prossimo triennio.

