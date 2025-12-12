Carte Pokemon e One Piece non dichiarate maxi sequestro a Linate

Un maxi sequestro di oltre 20.000 carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di Pokémon e One Piece, è stato effettuato all'aeroporto di Linate il 12 dicembre 2025. L'operazione, condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri di Milano, ha portato alla scoperta di prodotti non dichiarati e potenzialmente contraffatti.

Milano, 12 dicembre 2025. - Oltre 20.000 carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni come Pokemon e One Piece, sono state sequestrate all'aeroporto di Linate da personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale di Milano. Erano nel b agaglio di un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, ed avevano un valore commerciale superiore a 90mila euro. Controllo della Finanza. Le Fiamme gialle del Gruppo di Linate e il personale doganale hanno sottoposto a controllo il passeggero che al momento dell'arrivo stava percorrendo il corridoio "verde" che indica l'assenza di generi da dichiarare in dogana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carte Pokemon e One Piece non dichiarate, maxi sequestro a Linate

