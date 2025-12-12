Carte Pokemon di contrabbando sequestrate a Linate

Nel corso di un'operazione presso l'aeroporto di Milano Linate, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 20.000 carte Pokémon di contrabbando, per un valore superiore a 90.000 euro. L'intervento è stato condotto dai finanzieri del Gruppo di Linate in collaborazione con il personale dell’Uadm Lombardia 2.

(Adnkronos) – Oltre 20.000 carte Pokemon di contrabbando, per un valore commerciale di oltre 90mila euro, sono state sequestrate all’aeroporto di Milano Linate dai finanzieri del Gruppo di Linate e dal personale dell’Uadm Lombardia 2. Un passeggero proveniente da Tokyo, via Parigi, che al momento dell’arrivo all’aeroporto milanese stava percorrendo il corridoio “verde” che indica . Periodicodaily.com

Sequestrate 20.000 carte Pokémon e One Piece di contrabbando a Linate: il loro valore supera i 90mila euro - Migliaia di carte Pokémon e One Piece di contrabbando e dal valore di 90mila euro sono state sequestrate a Linate ... fanpage.it

VIDEO| Milano, sequestrate a Linate 20mila carte Pokémon e One Piece di contrabbando - Oltre 20mila carte collezionabili Pokémon e One Piece per un valore di 90mila euro. dire.it

Un ventenne tornato dal Giappone è stato fermato in dogana con migliaia di carte rare dei Pokemon e One Piece non dichiarate - facebook.com facebook

Il business delle carte Pokemon di contrabbando: sequestro da 90mila euro a Linate x.com