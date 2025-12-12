Carta d’identità a Roma sabato 12 dicembre la notte bianca | cosa prevede

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre 2025 a Roma si svolgerà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), un evento dedicato a facilitare il rilascio e il rinnovo dei documenti. Questa iniziativa straordinaria mira a offrire un servizio più accessibile ai cittadini, prolungando gli orari di apertura degli uffici e semplificando le procedure burocratiche.

(Adnkronos) – Domani sabato 12 dicembre 2025 a Roma si terrà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), per agevolare il rilascio e il rinnovo del documento. Per l’occasione, i Municipi I, II, III, IV, VII, VIII, X, XIII, XIV e il Pit di via Luigi Petroselli 52 garantiranno un’apertura straordinaria serale dedicata esclusivamente . Ildifforme.it

carta d8217identit224 roma sabatoCarta d'identità a Roma, sabato 12 dicembre la notte bianca: cosa prevede - Domani sabato 12 dicembre 2025 a Roma si terrà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), per agevolare il rilascio e il rinnovo del documento. adnkronos.com

carta d8217identit224 roma sabatoCome fare per la carta di identità elettronica a Roma: il 13 dicembre uffici comunali aperti anche la notte -  I municipi coinvolti nell'iniziativa e come chiedere appuntamento, tutto quello che c'è da sapere. corrierenazionale.it

carta d8217identit224 a roma sabato 12 dicembre la notte bianca cosa prevede

© Ildifforme.it - Carta d’identità a Roma, sabato 12 dicembre la notte bianca: cosa prevede