Carta d’identità a Roma sabato 12 dicembre la notte bianca | cosa prevede
Il 12 dicembre 2025 a Roma si svolgerà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), un evento dedicato a facilitare il rilascio e il rinnovo dei documenti. Questa iniziativa straordinaria mira a offrire un servizio più accessibile ai cittadini, prolungando gli orari di apertura degli uffici e semplificando le procedure burocratiche.
(Adnkronos) – Domani sabato 12 dicembre 2025 a Roma si terrà la Notte bianca della Carta d’identità elettronica (Cie), per agevolare il rilascio e il rinnovo del documento. Per l’occasione, i Municipi I, II, III, IV, VII, VIII, X, XIII, XIV e il Pit di via Luigi Petroselli 52 garantiranno un’apertura straordinaria serale dedicata esclusivamente . Ildifforme.it
