Carpi investe sul verde | presentato il piano esecutivo per potenziare il parco della Cappuccina

Il Comune di Carpi annuncia un articolato piano di interventi per valorizzare e potenziare il verde urbano, con progetti mirati al parco della Cappuccina e alle aree circostanti. Tra le iniziative, la creazione di nuove aree ombreggiate, l’aumento delle fioriture stagionali e la sistemazione di siepi e boschetti, per migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi verdi cittadini.

Dare maggiore continuità all'ombra sul percorso ciclopedonale, raddoppiare le semine nel "parco campagna" per intensificare le fioriture assecondando il susseguirsi delle stagioni, incrementare le siepi di arbusti e creare un boschetto dai rami penduli. È costruito su questi quattro punti.

