‘Carovoli’ Antitrust conferma la tesi di Federconsumatori Sicilia | serve un tavolo politico

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferma le analisi di Federconsumatori Sicilia riguardo ai rincari dei biglietti aerei per le isole. Le indagini sugli algoritmi di prezzo evidenziano la necessità di un intervento politico, ribadendo l'importanza di un tavolo di confronto per affrontare il problema del caro voli nelle regioni maggiormente colpite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Federconsumatori Sicilia Le anticipazioni sull’indagine dell’AGCM sugli algoritmi che regolano il prezzo dei biglietti aerei ad e per Sicilia e Sardegna, rivelate dal segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Guido Stazi nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati, non fanno altro che confermare quanto Federconsumatori Sicilia afferma da anni: per risolvere il problema del carovoli nelle isole maggiori serve un intervento politico e non economico. L’AGCM non ha trovato manipolazioni dei prezzi, semplicemente perché le compagnie aeree non hanno alcun bisogno di metterle in atto. Dayitalianews.com

8216carovoli8217 antitrust conferma la tesi di federconsumatori sicilia serve un tavolo politico

© Dayitalianews.com - ‘Carovoli’, Antitrust conferma la tesi di Federconsumatori Sicilia: serve un tavolo politico