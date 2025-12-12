Caronno Pertusella chiuso dalla Questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga
Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha chiuso un negozio di parrucchiere a Caronno Pertusella, svelando un’attività di spaccio di droga gestita dal titolare. L’intervento segue indagini e operazioni volte a contrastare il fenomeno illecito nel territorio, portando alla sospensione temporanea dell’attività commerciale.
Nella mattinata di Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un negozio di parrucchiere di Caronno Pertusella il provvedimento ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con il quale il Questore di Varese Carlo Mazza ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni a causa di episodi che hanno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Nuova panchina artistica a Caronno Pertusella! Inaugurazione domenica 14 dicembre ore 11:00 in Piazza Aldo Moro. Tutte le info nella locandina! Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Caronno Pertusella, chiuso dalla Questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga - Nella mattinata di Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un negozio di parrucchiere di Caronno Pertusella il ... Segnala ilnotiziario.net
Droga nei bagni e clienti pregiudicati: chiuso per 10 giorni un barber shop di Caronno Pertusella - Controlli con unità cinofile portano alla scoperta di droga e clienti già noti alle forze dell’ordine: la Questura interviene con un provvedimento urgente di sospensione ... Come scrive varesenews.it
INCENDIO VIA FRANCESCO PAGA BENEVENTO