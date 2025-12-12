Caronno Pertusella chiuso dalla Questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga

Ilnotiziario.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha chiuso un negozio di parrucchiere a Caronno Pertusella, svelando un’attività di spaccio di droga gestita dal titolare. L’intervento segue indagini e operazioni volte a contrastare il fenomeno illecito nel territorio, portando alla sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Nella mattinata di Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un negozio di parrucchiere di Caronno Pertusella il provvedimento ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con il quale il Questore di Varese Carlo Mazza ha ordinato la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni a causa di episodi che hanno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

caronno pertusella chiuso dalla questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga

© Ilnotiziario.net - Caronno Pertusella, chiuso dalla Questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga

caronno pertusella chiuso questuraCaronno Pertusella, chiuso dalla Questura il negozio di parrucchiere in cui girava droga - Nella mattinata di Giovedì 11 dicembre, la Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un negozio di parrucchiere di Caronno Pertusella il ... Segnala ilnotiziario.net

Droga nei bagni e clienti pregiudicati: chiuso per 10 giorni un barber shop di Caronno Pertusella - Controlli con unità cinofile portano alla scoperta di droga e clienti già noti alle forze dell’ordine: la Questura interviene con un provvedimento urgente di sospensione ... Come scrive varesenews.it

INCENDIO VIA FRANCESCO PAGA BENEVENTO

Video INCENDIO VIA FRANCESCO PAGA BENEVENTO