Carone | Dalla sconfitta con Benevento portiamo insegnamenti importanti

Tempo di lettura: 2 minuti Reduce dalla sconfitta contro il Benevento, la Scandone Avellino analizza una gara dai due volti, come sottolineato da coach Titto Carone nel pre-partita. "È stata una partita molto strana – ha spiegato il tecnico biancoverde –. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, siamo riusciti a tenere botta nel terzo quarto, mentre nel quarto periodo abbiamo avuto evidenti difficoltà. Nonostante il risultato, però, ci portiamo comunque diversi aspetti positivi, così come insegnamenti importanti che dovremo tenere bene a mente per il futuro". Il focus dell'allenatore è soprattutto sulla gestione dei momenti chiave della gara contro la San Paolo Ostiense.