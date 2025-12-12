Caro voli per Natale rincari del 900% Andare in Sicilia costa più di un volo all’estero

Per il Natale, i prezzi dei voli hanno registrato aumenti fino al 900%, rendendo più costoso raggiungere le destinazioni italiane come Sicilia e Sardegna rispetto a voli intercontinentali. Lo scenario ha scatenato un acceso dibattito tra compagnie aeree e consumatori, evidenziando le difficoltà legate ai rincari delle tariffe durante le festività natalizie.

È scontro tra compagnie aeree e consumatori sul caro voli, con rincari per le feste di Natale arrivato al +900% secondo il Codacons: andare in Sicilia o in Sardegna costa più di un volo intercontinentale. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. Tv2000.it

