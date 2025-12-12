Caro-voli l’Antitrust assolve le compagnie | associazioni consumatori in rivolta Sicilia al centro dello scontro

L'aumento dei prezzi dei voli ha generato forti polemiche tra compagnie aeree, istituzioni e associazioni dei consumatori. La recente decisione dell'Antitrust di assolvere le compagnie ha alimentato ulteriori tensioni, con la Sicilia al centro di uno scontro acceso. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra tutela dei consumatori e interessi del settore aeronautico.

Il caro-voli continua a dividere istituzioni e associazioni dei consumatori, e ancora una volta la Sicilia diventa il terreno più caldo del confronto.Dopo mesi di polemiche, esposti e proteste per i costi dei biglietti da e per l’Isola, l’Antitrust arriva con un verdetto destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Caro voli per la Sicilia, l'Antitrust chiude l'indagine: «Nessuna pratica scorretta delle compagnie aeree» Il segretario generale dell'Autorità garante Guido Stazi annuncia che, dopo avere «analizzato più di 23,5 milioni di dati sui biglietti venduti nel 2023», non s - facebook.com Vai su Facebook

Caro voli, regione, la sentenza, sport, l’intervista e musica: domani, 12 dicembre 2025, sul giornale LA SICILIA Vai su X

L’Antitrust legittima il caro voli per Sicilia e Sardegna. Il Codacons: tariffe fuori controllo - «È lo Stato che deve trovare una sintesi per tutelare i cittadini senza stravolgere il merca ... Scrive msn.com

Caro voli, confronto Antitrust-Commissione Ue: "bene ma non basta", i commenti - L'Antitrust, dopo aver avviato l'indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri da e per Sicilia e Sardegna, ha fatto sapere di avere intrapreso un ... Lo riporta borsaitaliana.it