Carnevali parla di Muharemovic | Interesse dell’Inter? Al momento dico questo

Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato sulla situazione di Muharemovic e sul possibile interesse dell'Inter nei suoi confronti. In occasione di una dichiarazione ufficiale, Carnevali ha fornito aggiornamenti sulle trattative e sulla posizione del club riguardo al giocatore, offrendo una panoramica sulla situazione attuale.

Inter News 24 Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Muharemovic e del possibile interesse dell'Inter nei suoi confronti. Continua a far discutere il calciomercato dell'Inter in questi ultimi giorni. Proprio qualche ora fa il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Muharemovic, calciatore nel mirino nerazzurro. MUHAREMOVIC – «Inter su Muharemovic? Noi non abbiamo parlato con altri club, sentiamo dire che c'è interesse: sappiamo solo che ha grandi qualità e giocatori in quel ruolo non ce ne sono tanti così. Al momento non c'è alcuna trattativa con altri club.

