Carlos Alcaraz pallate in faccia da Fonseca | clamoroso!

Durante un'esibizione entusiasmante, Carlos Alcaraz si è trovato a fronteggiare un avversario imprevedibile: Joao Fonseca, che ha promesso battaglia e ha dimostrato di saperla mantenere. Il giovane brasiliano ha sfidato il numero uno del mondo con colpi aggressivi, portando il match al limite e rendendo il super tie-break decisivo per l’esito finale.

Joao Fonseca aveva promesso battaglia e, per lunghi tratti, l’ha addirittura mantenuta. Nella loro esibizione il giovane brasiliano non si è limitato a tenere testa a Carlos Alcaraz: lo ha letteralmente “bombardato”, costringendo il numero uno del mondo a tirare fuori tutto il repertorio per spuntarla in un match che, alla fine, ha premiato lo spagnolo solo al super tie-break. La vittoria di Carlitos (7-6, 2-6, 10-8) dice poco rispetto allo spettacolo offerto, fatto di scambi al limite, colpi da highlights e un clima da show puro, degno di due giocatori che sanno come intrattenere. Il momento più chiacchierato, però, è arrivato nel doppio precedente all’incontro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, pallate in faccia da Fonseca: clamoroso!

