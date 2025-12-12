Carlos Alcaraz | Comincio la preparazione questa settimana Australian Open l’obiettivo del 2026

Carlos Alcaraz annuncia l'inizio della preparazione per il 2026, con l'obiettivo di conquistare l'Australian Open. Dopo aver concluso il 2025 come numero uno del ranking mondiale, il tennista spagnolo punta a rinnovare il proprio successo e a proseguire il suo cammino di crescita nel circuito internazionale.

Carlos Alcaraz ha chiuso il 2025 da numero uno del ranking mondiale, dopo aver respinto l’ultimo assalto di Jannik Sinner in classifica raggiungendo la finale (poi persa proprio contro l’azzurro) alle ATP Finals di Torino. Il fenomeno spagnolo ha ottenuto due titoli Major in stagione, vincendo per la seconda volta il Roland Garros e poi lo US Open, mentre ha dovuto rimandare l’appuntamento con il Career Grand Slam. Al 22enne iberico manca infatti solo l’Open d’Australia per imporsi in tutti e quattro i tornei più importanti in calendario, un obiettivo che ha già messo nel mirino: “ Questa settimana comincio gli allenamenti pre-stagionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Comincio la preparazione questa settimana. Australian Open l’obiettivo del 2026”

Ferrero e Lopez sono i agli ATP Awards Juan Carlos Ferrero, che già lo aveva ricevuto nel 2022, è il primo allenatore a vincere due volte questo premio, mentre è la prima volta per Samuel Lopez, che si è aggiunto al team Alcaraz - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli prepareranno insieme la stagione 2026 I due si alleneranno in Spagna, all’accademia di Juan Carlos Ferrero Vai su X

Carlos Alcaraz: "Australian Open? Spero che sia diverso nel 2026" - Non vedo l'ora di lavorare sodo e prepararmi al meglio, sia fisicamente che mentalmente, per l'inizio dell'anno". Scrive tennisworlditalia.com

Joao Fonseca sull'allenamento con Carlos Alcaraz a Wimbledon: "Mi ha aiutato" - Joao Fonseca ha vissuto nel 2025 la sua prima vera stagione da tennista professionista nel circuito Atp, riuscendo a mettersi in evidenza con alcuni trionfi (al 500 di Basilea e in un 250 a Buenos ... Scrive msn.com

Carlos Alcaraz training his focus, hand-eye coordination, reaction speed, and agility before a match

Video Carlos Alcaraz training his focus, hand-eye coordination, reaction speed, and agility before a match Video Carlos Alcaraz training his focus, hand-eye coordination, reaction speed, and agility before a match