Carlo III la mossa senza precedenti del sovrano

Re Carlo III si appresta a compiere un gesto inedito nella storia della Royal Family, annunciando pubblicamente la sua malattia in un intervento televisivo. L'iniziativa, parte della campagna Stand Up To Cancer 2025 di Cancer Research UK e Channel 4, segna una svolta nella comunicazione del sovrano, rompendo con le tradizioni di riservatezza della monarchia britannica.

Re Carlo III si prepara a rompere, nuovamente, con la tradizione della Royal Family. Il sovrano del Regno Unito parlerà infatti personalmente della sua malattia in televisione, nell’ambito dell’iniziativa Stand Up To Cancer 2025 di Cancer Research UK e Channel 4. Come anticipa la stampa britannica, il re 77enne ha registrato a Clarence House, circa due settimane fa, un messaggio in cui racconterà il suo percorso di guarigione come paziente oncologico e sottolineerà l’importanza degli screening per prevenire lo sviluppo delle forme tumorali. Secondo la Bbc, tuttavia, è improbabile che identifichi la tipologia di cancro, finora mai rivelato da Buckingham Palace: il Daily Mail invece si dice possibilista su un’apertura maggiore della Royal Family, confermando una rottura netta con la tradizione della corona britannica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Carlo III, la mossa senza precedenti del sovrano

