Carlo III è un re miliardario | quanto costa la sua monarchia

La monarchia di re Carlo III si distingue per essere la più costosa mai esistita nel Regno Unito. Tra spese elevate e ricavi, l'istituzione reale si configura come un investimento notevole, suscitando interesse e discussioni sul suo impatto economico. In questo articolo, analizzeremo i costi e i benefici associati al regno di Carlo III.

La monarchia di re Carlo III sarebbe da record, ovvero la più costosa della storia britannica: ecco quali sono le spese e i guadagni del sovrano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Re Carlo e il tumore, si rompe un tabù reale: primo discorso televisivo sulla sua battaglia personale contro il cancro - In un passaggio storico per la monarchia britannica, Re Carlo III si appresta a rivolgersi al pubblico con un messaggio personale sulla sua diagnosi di cancro e sul percorso di guarigione

Carlo III, la mossa senza precedenti del sovrano - Carlo III decide di rompere ancora una volta con la tradizione della Royal Family.

