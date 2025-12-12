Carlo De Benedetti accusa Elkann | Vende i giornali per tenersi lontani i magistrati

In un’intervista al Foglio, Carlo De Benedetti lancia pesanti accuse nei confronti di Elkann, sostenendo che venda i giornali per allontanarsi dai magistrati. Con una lunga esperienza nel mondo dell’editoria e della politica, De Benedetti analizza le dinamiche che coinvolgono i protagonisti del settore, offrendo spunti di riflessione su rapporti di potere e interessi nascosti.

Di editoria, toghe e politica Carlo De Benedetti se ne intende, eccome. Ecco perché l'intervista del patron de Il Domani al Foglio risulta particolarmente interessante. E per certi versi illuminante, anche perché conosce personalmente parecchi dei soggetti coinvolti nel caso della vendita di Repubblica e La Stampa. Second CDB, John Elkann è pronto a vedere ai greci "anche per tenersi lontano dai magistrati. Vende i giornali per partirsene via dall’Italia". Il suo giudizio sul nipote di Gianni Agnelli è severissimo, ma in quanto ex editore del gruppo Espresso per 22 anni nonché torinese Doc, arriva con cognizione di causa: "La Fiat, la Juve, la Ferrari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it