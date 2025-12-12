Cari parlamentari-cattolici-non-preti dire che ‘le armi servono’ è una vera blasfemia

In un contesto di crescente tensione globale, le parole dei parlamentari cattolici assumono un ruolo cruciale nel dibattito pubblico. Questo articolo analizza le dichiarazioni e le posizioni di alcuni rappresentanti religiosi e politici, evidenziando le implicazioni etiche e morali delle loro scelte in momenti di crisi e conflitto.

di Fiore Isabella Cari parlamentari cattolici, la Vostra risposta alla nota della Cei la considero troppo categorica, anche alla luce di una profezia che non è tanto annunciare il futuro, quanto interpretare la volontà di Dio nel presente, specialmente nei momenti di crisi come quella odierna alimentata da conflitti in cui il cinismo dei potenti della terra non risparmia neppure i bambini. Che cosa c'è di più categorico dell'affermazione: "Siamo politici, non preti. Le armi servono"? Non so quantificare l'entità del carattere blasfemo di tale affermazione in bocca a politici che si richiamano alla Chiesa e, al contempo, se ne allontanano lanciando un'opa incondizionata alle ragioni delle armi e della guerra.

