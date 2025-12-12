Carceri | nel weekend Giubileo detenuti ma in Italia nuovi morti in poche ore

Nel weekend si sono celebrati eventi di Giubileo dedicati ai detenuti, portando un messaggio di speranza. Tuttavia, in Italia, il numero delle vittime nelle carceri continua a salire rapidamente, evidenziando le gravi criticità del sistema penitenziario e il contrasto tra iniziative di solidarietà e la realtà drammatica delle strutture.

Da un lato la necessità di portare la speranza, dall'altro il bilancio delle vittime che aumenta quasi senza soluzione di continuità. Nei giorni del Giubileo dei detenuti in Italia si è registrata la morte di altri cinque detenuti tra Lecce, Viterbo e Rebibbia. Nelle ultime ore, in particolare, dopo mesi di agonia, è deceduto Francesco Valeriano. Il 45enne, arrestato lo scorso 15 aprile per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, era stato pestato nel carcere di Rebibbia. Valeriano è morto dopo mesi di coma. Sempre alla realtà di Rebibbia si lega la morte, per overdose, di una donna di 59 anni. Iltempo.it

Nel weekend l'ultimo grande evento del #Giubileo: a #Roma attesi circa 6mila pellegrini, tra detenuti con i loro familiari in permesso speciale, operatori delle carceri, poliziotti e amministrazione penitenziaria. Il programma completo degli eventi - facebook.com facebook