Carceri è il tempo della clemenza

In occasione del Giubileo dei detenuti, i Vescovi lombardi lanciano un appello per un rinnovato impegno nella rieducazione e nella clemenza. Sottolineano l’importanza di affrontare con maggiore convinzione le sfide del sistema carcerario, promuovendo un percorso di reinserimento che rispetti la dignità umana e favorisca il cambiamento.

IL GIUBILEO DEI DETENUTI. L’appello dei Vescovi lombardi: «Lavorare con più convinzione nella rieducazione». Monsignor Francesco Beschi celebrerà l’Eucarestia nella casa circondariale di via Gleno lunedì 22 dicembre. Ecodibergamo.it

Carceri, Pinelli: “Liberazione anticipata contro sovraffollamento”/ “Possiamo superare i blocchi ideologici” - Carceri, Pinelli propone più sconti di pena per ridurre sovraffollamento, La Russa apre all'indulto come atto di clemenza: "Problema senza colore polico" Fabio Pinelli – vicepresidente del Consiglio ... ilsussidiario.net

