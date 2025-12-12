Carceri è il tempo della clemenza
In occasione del Giubileo dei detenuti, i Vescovi lombardi lanciano un appello per un rinnovato impegno nella rieducazione e nella clemenza. Sottolineano l’importanza di affrontare con maggiore convinzione le sfide del sistema carcerario, promuovendo un percorso di reinserimento che rispetti la dignità umana e favorisca il cambiamento.
IL GIUBILEO DEI DETENUTI. L'appello dei Vescori lombardi: «Lavorare con più convinzione nella rieducazione». Monsignor Francesco Beschi celebrerà l'Eucarestia nella casa circondariale di via Gleno lunedì 22 dicembre. Dal numero mensile di dicembre - Carceri di Poggioreale e Santa Maria oltre il limite: le strutture sono al tracollo Nelle carceri campane non c'è più spazio. Le strutture sono piene da tempo, ma continuano ad ospitare detenuti e a farne entrare di nuovi.
«Carceri, è il tempo della clemenza» - L'appello dei Vescovi lombardi: «Lavorare con più convinzione nella rieducazione».
Carceri, Pinelli: "Liberazione anticipata contro sovraffollamento"/ "Possiamo superare i blocchi ideologici" - Carceri, Pinelli propone più sconti di pena per ridurre sovraffollamento, La Russa apre all'indulto come atto di clemenza: "Problema senza colore polico" Fabio Pinelli – vicepresidente del Consiglio
