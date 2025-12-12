carcere ritrovati ancora telefoni e un coltello a serramanico

Durante un controllo nel carcere di Avellino, sono stati rinvenuti nuovi dispositivi elettronici e un coltello a serramanico. L’intervento, condotto da Troise Raffaele, responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria, evidenzia ancora una volta le sfide nella gestione della sicurezza all’interno della struttura.

Tempo di lettura: < 1 minuto C.C. Avellino: Ritrovati telefoni e coltello a serramanico. A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che, nella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria siano stati ritrovati diversi telefoni smartphone, caricabatterie e un coltello a serramanico. Gli odierni rinvenimenti si aggiungono ad altri di smartphone ed una Power bank negli scorsi giorni. Nel complimentarci con il personale di Polizia Penitenziaria per l’eccellente operato, conferma che l’attenzione degli stessi resta alta circa l’introduzione di sostanze ed oggetti non consentiti in carcere i cui tentativi potrebbero aumentare con l’avvicendarsi delle festività natalizie, vogliamo porre in evidenza la debole tutela dell’incolumità degli Agenti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro all’interno dei reparti detentivi, a contatto con la popolazione detenuta che talvolta, purtroppo, risulterebbe essere addirittura in possesso di strumenti atti ad offendere. Anteprima24.it

