Carabinieri la visita per lo scambio di auguri natalizi del comandante interregionale

Il comandante interregionale dei Carabinieri “Podgora”, generale Aldo Iacobelli, ha visitato il Comando Legione Toscana per uno scambio di auguri natalizi, incontrando ufficiali, militari e rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali, consolidando il senso di coesione e collaborazione nel periodo delle festività.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi il comandante interregionale carabinieri "Podgora", generale di corpo d'armata Aldo Iacobelli, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri 'Toscana', alla caserma "Baldissera", dove ha incontrato il comandante, generale di brigata Pierluigi Solazzo, i comandanti provinciali di tutta la Regione e una rappresentanza di militari in servizio, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nonché i delegati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il generale Iacobelli, giunto per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, ha formulato i più fervidi auguri ai presenti.

Anche quest’anno il Babbo Natale dei Carabinieri ha fatto visita all’ospedale di Siena per donare regali e sorrisi ai bambini e bambine ricoverati. Presente anche il Cavallino di Monterufoli, portato alle Scotte dal Reparto biodiversità di Siena del Gruppo Carab - facebook.com Vai su Facebook

I carabinieri di Borgomanero fanno visita ai piccoli in ospedale portando doni e gadget Vai su X

Il Generale Masciulli in visita ai reparti pugliesi: auguri di Natale e riconoscimenti ai militari distintisi in servizio - Ieri il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli (che ha competenza sulle regioni Campania, Puglia, ... Come scrive immediato.net

Scambio di auguri tra Carabinieri e gionalisti. Luongo: Maggiore attenzione ai bisogni dei romani

