Car Sharing Infomobility affida il servizio a Allways

L'amministrazione di Parma ha deciso di affidare la gestione del servizio di car sharing a flusso libero alla società Scar Motor srl, che opera in città con il marchio AllWays. Questa scelta mira a migliorare la mobilità urbana e offrire ai cittadini un'opzione di trasporto più sostenibile e flessibile.

La gestione del servizio di car sharing a flusso libero nel Comune di Parma è stata affidata alla società Scar Motor srl, operante in città con le auto AllWays. L'affidamento, a seguito di avviso ad evidenza pubblica di Infomobility su incarico del Comune di Parma, sarà attivo per i prossimi tre.