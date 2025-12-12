Capri protagonista di una serie TV che punta a rivelare aspetti inediti e vita reale dell' isola dei VIP

Capri si prepara a essere al centro di una nuova serie televisiva, “L’Altra Capri – Sapori Autentici”, che svelerà aspetti inediti e la vita autentica dell’isola dei VIP. La produzione mira a mostrare un volto diverso e più genuino di questa celebre meta, offrendo agli spettatori un’immersione nelle tradizioni, nei sapori e nelle storie meno conosciute di Capri.

Si chiama "L'Altra Capri – Sapori Autentici" la nuova serie televisiva attesissima nel Golfo azzurro. Racconto di identità e tradizioni. Il progetto si inserisce nelle strategie di promozione territoriale finalizzate a incoraggiare una fruizione di qualità dell'isola, anche in periodi dell'anno.

