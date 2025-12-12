Caporalato nuova indagine | Costretti ad accettare quegli stipendi da fame

Un'indagine recente evidenzia come i lavoratori siano costretti ad accettare stipendi da fame a causa delle pressanti necessità. Il pm Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario di quattro società di sicurezza e vigilanza privata, segnando un ulteriore passo nelle indagini sul caporalato e lo sfruttamento del lavoro negli appalti.

Lavoratori costretti a lavorare sottopagati, spinti dalla necessità. Il pm di Paolo Storari ha disposto d’urgenza il "controllo giudiziario" di quattro società di servizi di sicurezza e vigilanza privata, BBS Security, Crown Security, Solbro e Italia Gruppo Dag, per presunti casi di caporalato, in un nuovo capitolo delle inchieste sullo sfruttamento del lavoro negli appalti. I responsabili delle aziende, per le quali sono stati nominati ora dalla Procura degli amministratori giudiziari, avrebbero reclutato, come si legge nel provvedimento, "manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporalato, nuova indagine: "Costretti ad accettare quegli stipendi da fame"

