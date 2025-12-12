Caporalato nel Ferrarese Alba Flai Cgil | Serve prevenzione via agli indici di coerenza

Ferraratoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caporalato nel Ferrarese rappresenta un problema strutturale che richiede interventi concreti. Il recente sequestro da 650mila euro disposto dalla Questura di Ferrara sottolinea la presenza di un fenomeno diffuso e radicato, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di contrasto per tutelare i diritti dei lavoratori.

“Il maxi-sequestro da 650mila euro disposto dalla Questura di Ferrara nei confronti di un soggetto già condannato per caporalato conferma, ancora una volta, che lo sfruttamento lavorativo in agricoltura non è un episodio isolato, ma un fenomeno ormai radicato anche nella nostra provincia”. A. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Ferrara, il bus contro il caporalato che accompagna i lavoratori nei campi: «Così potranno spostarsi in sicurezza» - Cgil di Ferrara, nel commentare la partenza del progetto sperimentale Agribus, un servizio di trasporto dedicato ai ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

Caporalato, la Cgil parla in aula: "Quegli operai erano ‘invisibili’" - Dario Alba, segretario della Flai, sentito nell’ambito del processo con sei imputati "Alcuni lavoratori avevano rinunciato perché non era sicuro". Da ilrestodelcarlino.it