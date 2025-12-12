Capodanno in città La festa si fa in quattro

In attesa del 2026, Brescia si prepara a festeggiare il nuovo anno con quattro grandi eventi che coinvolgono tutta la città. Il Comune, in collaborazione con diverse realtà locali, promuove una festa diffusa, offrendo opportunità di divertimento e aggregazione per tutti i cittadini e visitatori. Un modo per accogliere il nuovo anno in modo speciale e partecipato.

Quattro grandi eventi in città per accogliere il 2026. Per il Capodanno, il Comune di Brescia, in collaborazione con diverse realtà del territorio, propone una festa diffusa. Evento principale è “Music is power“, in Piazza della Loggia, organizzato dal Comune, dall’Associazione Festa della Musica di Brescia e Radio Bresciasette: un party tutto made in Brescia, con 40 artisti e band per un totale di 110 musicisti. Per la quota rock, blues e swing ci saranno Superdownhome, Slick Steve & The Gangsters, Tijuana Horror Club, The Bonebreackers e Bombetta Swing. Sul palco anche i cantautori Ettore Giuradei, Dellino Farmer, Isaia Mori, Daniele Gozzetti, Nick Garrapatero, Alessandro Ducoli, Stefano Rizzo; per il genere folk, ci saranno Andrea Van Cleef, Hellfred & The Riverjumpers, White Fence, The Crowsroards, Winin’Boys e Simone Grazioli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it