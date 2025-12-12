Capodanno a Milano | massimo 4500 persone in piazza Duomo e divieto di alcol e fuochi d'artificio

Per il Capodanno, Milano ha stabilito restrizioni per garantire la sicurezza. In piazza Duomo sarà consentito l'accesso a un massimo di 4500 persone, con divieto di consumo di alcol e di fuochi d'artificio. La decisione, presa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mira a garantire un festeggiamento sicuro e controllato.

La decisione è stata presa in questi giorni dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Fanpage.it Capodanno a Milano: massimo 4500 persone in piazza Duomo e divieto di alcol e fuochi d’artificio - La decisione è stata presa in questi giorni dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. fanpage.it Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: 4.500 persone in piazza, no alcol e fuochi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: 4. tg24.sky.it CAPODANNO A MILANO 2026 Tre location iconiche, tre esperienze diverse, un solo grande evento per salutare il nuovo anno. The Rowing Club – Navigli c/o Circolo Canottieri Olona Cenone e party in una delle location più suggestive dei Navigli. Un - facebook.com facebook

Capodanno 2025 #botti #milano

Video Capodanno 2025 #botti #milano Video Capodanno 2025 #botti #milano