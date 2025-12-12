Capodanno a Milano | massimo 4.500 persone in piazza niente alcol e fuochi d’artificio

Il Capodanno a Milano sarà caratterizzato da restrizioni per garantire la sicurezza. Il Comitato provinciale ha stabilito che in piazza non ci saranno fuochi d’artificio né consumo di alcol, consentendo la presenza di massimo 4.500 persone. La decisione mira a preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini durante la celebrazione.

Lo ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Capodanno a Milano: massimo 4.500 persone in piazza, niente alcol e fuochi d’artificio

