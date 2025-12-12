Capitale della Cultura 2028 ad Ancona cresce l' attesa A giorni l' annuncio delle finaliste
Ancona si prepara con entusiasmo all’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto il 18 dicembre. L’attesa cresce nella città, che ambisce a essere riconosciuta come centro di eccellenza culturale per l’anno a venire, rafforzando il suo ruolo e la sua visibilità nel panorama nazionale.
Dopo due anni, riapre ad Ancona la Pinacoteca Civica - Nelle Marche, la Pinacoteca "Francesco Podesti" riapre al pubblico con un nuovo allestimento che valorizza cinque secoli di arte italiana. Sono 23 le città che ambiscono a diventare Capitale italiana della cultura 2028. Una giuria composta da sette esperti è al lavoro sui dossier presentati e selezionerà le dieci finaliste chiamate all'audizione pubblica prima della designazione ufficiale.
