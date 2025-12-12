Capitale della Cultura 2028 ad Ancona cresce l' attesa A giorni l' annuncio delle finaliste

Ancona si prepara con entusiasmo all’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto il 18 dicembre. L’attesa cresce nella città, che ambisce a essere riconosciuta come centro di eccellenza culturale per l’anno a venire, rafforzando il suo ruolo e la sua visibilità nel panorama nazionale.

ANCONA – Conto alla rovescia in attesa dell’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto per il prossimo 18 dicembre.Una candidatura, quella della città di Ancona, voluta dall’Amministrazione Silvetti, sentita e condivisa, costruita come un vero. Anconatoday.it

