Capello sull’Inter | Sfortunata in Champions E su Chivu dico questo

Fabio Capello commenta la recente esperienza dell’Inter in Champions League, sottolineando la sfortuna che avrebbe caratterizzato il percorso dei nerazzurri in questa competizione. Nell’occasione, il tecnico si sofferma anche su Chivu, esprimendo una sua opinione personale sull’ex difensore. Un’analisi che offre uno sguardo interessante sulla situazione attuale del club.

Inter News 24 Fabio Capello ha parlato di recente dell’Inter, indicando che per lui in Champions League è stata sfortunata. Poi un’opinione su Cristian Chivu. Fabio Capello è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME INTER LIVE ITALIANE IN DIFFICOLTA’ – «Se guardiamo all’ultima giornata, l’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica che è riuscita a giocare alla pari con l’avversario, per tutti i 90’, in quanto a dinamismo, intensità e attenzione. L’Inter, pur meritando il pareggio, col Liverpool ha sofferto a livello di aggressività, mentre il Napoli a Lisbona ha pagato i troppi infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello sull’Inter: «Sfortunata in Champions. E su Chivu dico questo»

StilAmour Parrucchieri. FRENCHGRL · Let's Vibe. ROSSO SÌ, MA CON UNA NUOVA LUCE Su un capello già colorato di un rosso intenso e omogeneo abbiamo scelto di fare un passo in più: abbiamo schiarito alcuni punti strategici sulle lunghezze e li ab - facebook.com Vai su Facebook

Capello: «Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare» - «Se guardiamo all’ultima giornata, l’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica che è riuscita a ... Si legge su ilnapolista.it

Atalanta fuori dalla Champions, Capello: "Non è fisicamente esuberante come eravamo abituati" - Nello studio di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato della sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Brugge che è valsa l'eliminazione della Dea in Champions League: "L'impressione che mi ha dato ... Come scrive tuttomercatoweb.com