Capello su Conte | In Champions serve più coraggio

Fabio Capello analizza la situazione del Chelsea sotto la guida di Antonio Conte, evidenziando la necessità di maggiore coraggio in Champions League. Secondo l'ex tecnico, i Blues devono affrontare le sfide con più determinazione e audacia per colmare il gap di ritmo e competitività rispetto alle squadre più attrezzate.

"> «In Champions soffriamo la differenza di ritmo con le avversarie, che spesso hanno rose più attrezzate. Ma scegliere tra campionato e coppe non ha alcun senso». Fabio Capello va dritto al punto nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, analizzata da Fabio Russo, e difende senza esitazioni la necessità per le big italiane di puntare su entrambe le competizioni. Secondo l’ex allenatore, le difficoltà emerse nel doppio impegno sono evidenti, ma non rappresentano un alibi. «L’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica a reggere per 90 minuti in termini di dinamismo, intensità e attenzione», spiega Capello, mentre Inter e Napoli hanno pagato problemi diversi: i nerazzurri la minore aggressività contro il Liverpool, gli azzurri le numerose assenze a Lisbona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com