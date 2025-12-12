Capello su Conte | In Champions serve più coraggio
Fabio Capello analizza la situazione del Chelsea sotto la guida di Antonio Conte, evidenziando la necessità di maggiore coraggio in Champions League. Secondo l'ex tecnico, i Blues devono affrontare le sfide con più determinazione e audacia per colmare il gap di ritmo e competitività rispetto alle squadre più attrezzate.
"> «In Champions soffriamo la differenza di ritmo con le avversarie, che spesso hanno rose più attrezzate. Ma scegliere tra campionato e coppe non ha alcun senso». Fabio Capello va dritto al punto nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, analizzata da Fabio Russo, e difende senza esitazioni la necessità per le big italiane di puntare su entrambe le competizioni. Secondo l’ex allenatore, le difficoltà emerse nel doppio impegno sono evidenti, ma non rappresentano un alibi. «L’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica a reggere per 90 minuti in termini di dinamismo, intensità e attenzione», spiega Capello, mentre Inter e Napoli hanno pagato problemi diversi: i nerazzurri la minore aggressività contro il Liverpool, gli azzurri le numerose assenze a Lisbona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
"Josè a Napoli? Dicevano che Mourinho fosse bollito. La verità sul mio rapporto con Conte. Il primo Scudetto - ha spiegato il produttore cinematografico - è stato sofferto e scontato, mentre il secondo è stato quello vero fino alla fine, penso che abbiano goduto t - facebook.com Vai su Facebook
"John E Capello" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Antonio Conte e la Champions: il paradossi di un gigante del campionato che diventa piccolo nelle coppe - Dietro il mito del “title machine” c’è una statistica che scotta: nella Coppa più importante d’Europa, Conte è solo decimo tra gli italiani per media punti. Segnala lasicilia.it
Capello durissimo con la Juve in tv: "Spalletti ha vinto ma nel primo tempo..." - È un Fabio Capello tutt'altro che convinto dalla prestazione della Juve contro il Pafos in Champions. Scrive msn.com
Capello: Nel primo tempo Liverpool teso o deconcentrato | Champions League