Capello | L’Inter può fare bene in Europa
Fabio Capello esprime ottimismo sulle possibilità dell’Inter di ottenere buoni risultati in Europa, sottolineando anche alcune aree di miglioramento per Conte. L’analisi evidenzia le sfide delle squadre italiane nel conciliare campionato e competizioni continentali, tra difficoltà di ritmo e profondità delle rose, in un contesto di crescente competitività internazionale.
"Conte forse deve osare di più. Sulla Juventus dico una cosa" Le squadre italiane faticano a reggere il doppio impegno campionato-Champions, spesso schiacciate dalla differenza di ritmo e dalla profondità delle rose avversarie. Eppure, per Fabio Capello, scegliere tra le due competizioni non è un'opzione. L'ex tecnico sprona Atalanta, Inter, Juventus e Napoli a dare il massimo in Europa, analizzando le ragioni delle loro difficoltà e offrendo la sua ricetta per competere ai massimi livelli. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.. L'ULTIMA GIORNATA DI CHAMPIONS " Se guardiamo all'ultima giornata, l'Atalanta contro il Chelsea è stata l'unica che è riuscita a giocare alla pari con l'avversario, per tutti i 90', in quanto a dinamismo, intensità e attenzione.
