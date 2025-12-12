Capello individua un punto debole della Juventus | Lo ha detto anche Spalletti… A cosa ha fatto riferimento!

L'ex allenatore della Juventus, Fabio Capello, ha commentato il punto debole della squadra, facendo anche riferimento alle parole di Spalletti. Dopo la recente vittoria contro il Pafos in Champions League, Capello ha analizzato gli aspetti da migliorare nel rendimento dei bianconeri, evidenziando una possibile criticità che potrebbe influenzare il percorso della Juventus in questa stagione.

Capello, ex allenatore della Juve, ha espresso il suo pensiero dopo la vittoria contro il Pafos in Champions League. Le sue parole. Le squadre italiane faticano a reggere il doppio impegno campionato-Champions, spesso schiacciate dalla differenza di ritmo e dalla profondità delle rose avversarie. Eppure, per Fabio Capello, scegliere tra le due competizioni non è un’opzione. L’ex tecnico sprona Atalanta, Inter, Juventus e Napoli a dare il massimo in Europa, analizzando le ragioni delle loro difficoltà e offrendo la sua ricetta per competere ai massimi livelli. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello individua un punto debole della Juventus: «Lo ha detto anche Spalletti…». A cosa ha fatto riferimento!

Capello: “Serve attenzione quando si deve difendere” - Fabio Capello analizza la Juventus di Luciano Spalletti dopo la vittoria sul Pafos in Champions League Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato il momento ... Riporta tuttojuve.com

