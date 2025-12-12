Capello | Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare

Fabio Capello commenta le sfide delle squadre italiane nel conciliare il campionato e la Champions League, sottolineando l'importanza di rischiare e osare quando si affrontano le competizioni europee. L’ex allenatore analizza le strategie e le difficoltà delle squadre italiane nel gestire impegni così impegnativi, evidenziando l’approccio necessario per competere ai massimi livelli.

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, analizza le difficoltà delle squadre italiane nel reggere il doppio impegno tra campionato e Champions League. Le parole di Capello. Capello, perché le italiane stanno mostrando tutte queste difficoltà nel giocare ogni tre giorni? «Se guardiamo all’ultima giornata, l’Atalanta contro il Chelsea è stata l’unica che è riuscita a giocare alla pari con l’avversario, per tutti i 90?, in quanto a dinamismo, intensità e attenzione. L’Inter, pur meritando il pareggio, col Liverpool ha sofferto a livello di aggressività, mentre il Napoli a Lisbona ha pagato i troppi infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Capello: «Conte? Quando giochi le coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare»

