Caos san RaffaeleProcura apre indagine

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha avviato un'indagine conoscitiva sul disordine verificatosi tra il 5 e il 7 dicembre nel padiglione di cure intensive del San Raffaele, per fare luce sulle cause e le responsabilità di quanto accaduto in quel periodo.

15.00 La Procura di Milano ha aperto una inchiesta conoscitiva sul caos che si è verificato tra il 5 e il 7 dicembre scorsi nel padiglione di cure intensive del San Raffaele. Il fascicolo, per ora senza titolo di reato né indagati, è stato aperto in seguito alla trasmissione delle relazioni da parte del Nas e della Squadra Mobile e servirà per far luce su quanto accaduto in seguito all'affidamento del servizio infermieristico a una cooperativa esterna che si sarebbe dimostrata non all'altezza con rischi per pazienti. Servizitelevideo.rai.it

Caos al San Raffaele, Procura apre indagine conoscitiva

