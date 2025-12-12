Caos infermieri al San Raffaele aperta un’indagine Ma la collaborazione con la coop continua | Rifiutate i turni con loro

Al San Raffaele si è verificato un grave disservizio tra gli infermieri, con segnalazioni di confusione e problemi di comunicazione. Nonostante l’apertura di un’indagine, la collaborazione con la cooperativa coinvolta prosegue, anche se alcuni infermieri hanno rifiutato i turni. La situazione ha generato un caos significativo nel reparto durante il fine settimana dell’Immacolata.

Infermieri che non sanno dove si trovano né come si chiamano i farmaci, o addirittura che non capiscono bene l'italiano: il weekend dell'Immacolata è stato un caos completo al terzo piano del padiglione "Iceberg" dell'ospedale privato milanese San Raffaele. Ore di confusione più totale, con un intero reparto di terapia intensiva di fatto costretto a interrompere i ricoveri, che hanno costretto l'amministratore unico Francesco Galli alle dimissioni. E che hanno creato all'interno dei corridoi dell'ospedale un clima di completa sfiducia nei confronti di Auxilium care, la cooperativa che per tentare di colmare lacune di personale avrebbe fornito alla struttura infermieri non sufficientemente preparati.

