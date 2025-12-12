Cantiere di via Anfiteatro la vicesindaca Scavuzzo contro i pm | Per il Consiglio di Stato era tutto regolare

“Non comprendo come sia possibile che lo stesso edificio, per il giudice amministrativo, possa essere considerato regolare, mentre per la procura e il gip è da considerarsi abusivo”. Così Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano, giovedì sera commentando il sequestro del cantiere di via Anfiteatro 7. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cantiere di via Anfiteatro, la vicesindaca Scavuzzo contro i pm: "Per il Consiglio di Stato era tutto regolare"

Non ho commentato la decisione di sequestro di questa mattina del cantiere di via Anfiteatro 7 a Milano perché ancora non ho compreso come siano state superate le sentenze del Tar Milano n. 1875 del 2021 e del Consiglio di Stato n. 7708 del 2022 che ave

#Urbanistica a #Milano. Nuovo #sequestro nella maxi indagine: sigilli al cantiere Unico-Brera che prevede la costruzione di un complesso residenziale di lusso in via Anfiteatro (zona Brera, in pieno centro storico) composto da 2 palazzi di 4 e 11 piani. 27 gli

Milano, sequestrata la torre di via Anfiteatro: monolocali a 700mila euro nel mirino dell’inchiesta - La Procura contesta abusi edilizi, uso improprio della Scia e vincoli urbanistici non rispettati ... Lo riporta 7giorni.info

“Mera speculazione per una lucrosa rendita. Sottratte luce e aria al vicinato”, ecco perché il cantiere di via Anfiteatro 7 è stato sequestrato - intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

