Canidi avvistati a Vasto | scatta il monitoraggio dopo le aggressioni dell' estate 2023 e il sindaco raccomanda attenzione

A Vasto, nelle zone di via Riccione e contrada Defenza, sono stati avvistati canidi, suscitando preoccupazione dopo le aggressioni estive del 2023. In risposta, il sindaco Francesco Menna ha richiesto l’attivazione di un monitoraggio mirato, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e delle aree coinvolte.

Canidi avvistati a Vasto, nella zona di via Riccione, in contrada Defenza, diretti verso la costa. Per questo, il sindaco Francesco Menna, nella giornata di venerdì 12 dicembre, ha richiesto l'attivazione delle attività di monitoraggio, dopo la segnalazione pervenuta nella mattinata da parte di.

