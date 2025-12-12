Cancro del Colon-retto adesioni agli screening ancora basse nel Foggiano | nuove strategie per potenziare la prevenzione
Il tasso di adesione agli screening per il cancro del colon-retto nel Foggiano rimane basso, richiedendo nuove strategie di sensibilizzazione. L’Asl Foggia si impegna a rafforzare la prevenzione oncologica, puntando ad aumentare la partecipazione della popolazione target, considerando anche le differenze di genere e i dati registrati nel 2025.
Asl Foggia rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione oncologica con l’obiettivo di ampliare le adesioni fra la popolazione target, partendo dai dati registrati nel 2025 per lo screening del carcinoma del colon-retto e dalla differenza di genere.Il report delle adesioniDa. Foggiatoday.it
Cancro del Colon-retto, adesioni agli screening ancora basse nel Foggiano: nuove strategie per potenziare la prevenzione - 375 inviti rivolti ai cittadini di età compresa fra 50 e 69 anni, le adesioni sono state 15. foggiatoday.it
