Camusso Pd | Governo allergico agli scioperi non sopportano chi non la pensa come loro

Susanna Camusso, senatrice Pd ed ex segretaria Cgil, analizza in questa intervista l'atteggiamento del governo italiano nei confronti degli scioperi, evidenziando le tensioni e le criticità della manovra 2026. La sua analisi si concentra sulle politiche di repressione e sulle sfide sociali legate alle proteste sindacali nel contesto attuale.

Intervistata da Fanpage.it la senatrice Pd ed ex segretaria Cgil, Susanna Camusso, ha commentato l'approccio del governo nei confronti di chi sciopera e elencato le principali criticità della manovra 2026. Dai salari ai continui interventi spot, fino alla mancata previsione di un sistema fiscale progressivo ed equo, secondo cui "chi ha di più paga di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it