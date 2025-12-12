Camusso Pd | Governo allergico agli scioperi non sopportano chi non la pensa come loro
Susanna Camusso, senatrice Pd ed ex segretaria Cgil, analizza in questa intervista l'atteggiamento del governo italiano nei confronti degli scioperi, evidenziando le tensioni e le criticità della manovra 2026. La sua analisi si concentra sulle politiche di repressione e sulle sfide sociali legate alle proteste sindacali nel contesto attuale.
Intervistata da Fanpage.it la senatrice Pd ed ex segretaria Cgil, Susanna Camusso, ha commentato l'approccio del governo nei confronti di chi sciopera e elencato le principali criticità della manovra 2026. Dai salari ai continui interventi spot, fino alla mancata previsione di un sistema fiscale progressivo ed equo, secondo cui "chi ha di più paga di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it
RAMPELLI (FDI AN): GOVERNO RENZI RISPONDE A POTERI FORTI PER QUESTO PRESENTIAMO MOZIONE SFIDUCIA
Il Governo Meloni ha tagliato il cuneo fiscale, aumentato le risorse per il lavoro notturno, chiesto alle banche un contributo di solidarietà da molti miliardi in due anni e ottenuto il record storico di occupati. Ormai abbiamo perso il conto degli scioperi proclamati - facebook.com Vai su Facebook
Camusso (Pd): “Governo allergico agli scioperi, non sopportano chi non la pensa come loro” - it la senatrice Pd ed ex segretaria Cgil, Susanna Camusso, ha commentato l'approccio del governo nei confronti di chi sciopera ... Secondo fanpage.it
Pd: “Condividiamo allarme Foce, Governo ne risponda” - “Condividiamo l’allarme lanciato dalla Confederazione oncologi cardiologi ematologi (Foce), che denuncia oggi la gravissima situazione degli ospedali e in particolare dei Pronto soccorso, causata ... quotidianosanita.it scrive