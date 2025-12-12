Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 12 dicembre tv streaming big azzurri in gara

Oggi, venerdì 12 dicembre, si svolge la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025 a Riccione. L'evento vede protagonisti i principali atleti italiani, con orari, dirette tv e streaming disponibili per seguire le gare dei big azzurri in azione.

Oggi, venerdì 12 dicembre, seconda giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta a Riccione. Nella piscina romagnola si preannuncia un day-2 ricco di emozioni, in una competizione che farà da vetrina ad alcuni degli atleti che hanno dato lustro alla Nazionale italiana negli Europei in vasca corta a Lublino (Polonia). Fari puntati in particolare sui 100 rana uomini. Il trio formato da Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti vuole lasciare il segno e sarà molto interessante vedere chi la spunterà. Negli 800 stile libero femminili Simona Quadarella è intenzionata a confermarsi la dominatrice del mezzofondo tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it