Camper a fuoco l’uomo che viveva all’interno stava scontando gli arresti domiciliari

Nella notte tra giovedì e venerdì, via Chiavica Romea a Ravenna è stata teatro di un incendio che ha coinvolto un camper e altri veicoli in sosta. L'episodio ha suscitato timore tra i residenti, mentre si indagano le cause dell'incendio e le eventuali responsabilità.

Ravenna, 12 dicembre 2025 – Paura nella notte tra giovedì e venerdì in via Chiavica Romea. I residenti verso le 23 si sono allarmati per le fiamme che si sono propagate velocemente tra tra alcuni veicoli in sosta. Nel parcheggio vicino al centro sociale sono andati a fuoco un camper e l'auto che vi era parcheggiata vicino. Cosa ha innescato il rogo. Ad innescare l'incendio pare sia stata una candela accesa che si trovava all'interno del camper. Da lì il rogo ha avvolto completamente il mezzo e anche la vicina auto. INCENDIO DI UN CAMPER ED UN' AUTO NEL PARCHEGGIO MINARDI AREA SOSTA CAMPER IN VIA CHIAVICA ROMEA L'uomo all'interno era agli arresti domiciliari.

Il proprietario di auto e camper è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118, per intossicazione da fumo, ma non è in pericolo di vita.