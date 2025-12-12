Campedelli racconta | L’Inter è la squadra che ho sempre tifato Per un periodo ho smesso di seguirla perché

Campedelli rivela il suo rapporto con l’Inter, la squadra che ha sempre tifato, e il motivo che lo ha portato a allontanarsi temporaneamente dal suo seguito. Tra passione, sfide personali e momenti di dolore, l’ex presidente condivide il suo percorso, ripercorrendo anche il miracolo sportivo del Chievo Verona. Un racconto intimo di emozioni e battaglie.

Inter News 24 Campedelli, tra passione, dolore e battaglie personali: il racconto dell’ex presidente ripercorre il miracolo sportivo del Chievo Verona. La storia del Chievo è una delle più affascinanti e controverse del calcio italiano recente, e porta inevitabilmente il nome di Luca Campedelli, ex presidente e imprenditore veronese. La squadra della sua famiglia, capace di trasformarsi da realtà di quartiere a simbolo di un autentico miracolo sportivo, è poi scomparsa nel giro di pochi mesi, lasciando dietro di sé interrogativi, polemiche e ferite ancora aperte. Campedelli ha scelto di raccontare la propria verità nel libro «Chievo, un delitto perfetto», nel quale ripercorre le tappe dell’ascesa e del crollo del club, denunciando quelle che ritiene gravi ingiustizie subite dentro e fuori dal campo. Internews24.com

