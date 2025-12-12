Campedelli | Al Chievo nel 2006 avevo preso Cavani ma per Sartori non valeva 500.000 euro

Luca Campedelli ripercorre i momenti salienti della storia del Chievo, dal 2006 quando aveva preso Cavani, alle difficoltà che hanno portato alla fine del club nel 2020. Dopo un lungo silenzio, il presidente racconta alla Gazzetta dello Sport come la squadra di quartiere, un tempo in Europa, sia stata travolta da problemi amministrativi e dalla pandemia.

Il Covid ha ucciso il Chievo in 7 giorni. Luca Campedelli racconta alla Gazzetta dello Sport, dopo un lungo silenzio, la sua versione della fine di quella squadra di quartiere che finì addirittura in Europa, prima di crollare in un attimo nel 2020, per beghe amministrative. Il presidente di quella "favola" (ormai andavano di pari passo, Chievo e "favola") è precipitato con il club. Ha tentato anche il suicidio. Le parole di Campedelli. "Le istituzioni si sono limitate a dire che il Chievo non aveva impugnato la normativa della Figc, però nessuno ha voluto vedere che lo Stato durante il periodo Covid aveva fatto una norma istituzionale che di fatto ha reso il club non inscrivibile al campionato.

Campedelli alla Gazzetta: "Sarò un folle, ma io sogno ancora di riportare in vita il "mio" Chievo. Per me è una malattia. Del calcio mi sono innamorato a 3 anni e questo sport mi ha dato l'opportunità di passare più tempo con mio padre e di apprezzarne ancora

Una presentazione bellissima e intensa, a Verona, per "Chievo. Un delitto perfetto", l'ultimo libro di Raffaele Tomelleri e Fabiana Della Valle, che puoi acquistare su www.peoplepub.it/pagina-prodotto/chievo-un-delitto-perfetto Le parole di Campedelli ricostruis - facebook.com Vai su Facebook

Campedelli: «Al Chievo nel 2006 avevo preso Cavani, ma per Sartori non valeva 500.000 euro» - Campedelli alla Gazzetta: "Nel 2021 ho tentato il suicidio, hanno ucciso un club economicamente sano in 7 giorni" ... Scrive ilnapolista.it

Campedelli: «Drogba e Cavani erano già del Chievo. Il calcio mi ha rovinato, ma vorrei tornare» - Una frase che Luca Campedelli sente profondamente sua, ripensando al Chievo, la squadra di famiglia diventata un simbolo nazionale e poi cancellata nel giro di p ... Riporta ilovepalermocalcio.com

