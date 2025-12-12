Camionista ucciso a coltellate | Cinque colpi nessun segno di difesa

Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, a Bolzano, un camionista di 32 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio. Ionut Marius Cal è stato colpito cinque volte senza opporre resistenza, lasciando aperti numerosi quesiti sulle circostanze e i motivi dell’omicidio.

Ionut Marius Cal, il camionista di trentadue anni ucciso a Bolzano nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, è stato colpito cinque volte con un'arma da taglio. È questo l'esito dell'autopsia eseguita nei giorni scorsi sul corpo della vittima e divulgato dalla Procura della Repubblica di Bolzano.

