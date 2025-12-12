Camionista ucciso a coltellate | Cinque colpi nessun segno di difesa

Nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, a Bolzano, si è verificato un grave episodio: Ionut Marius Cal, un camionista di 32 anni, è stato assassinato con cinque coltellate. L’indagine sta cercando di ricostruire le circostanze dell’omicidio, che si distingue per l’assenza di segni di difesa e per la violenza dell’aggressione.

Ionut Marius Cal, il camionista di trentadue anni ucciso a Bolzano nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, è stato colpito cinque volte con un'arma da taglio. È questo l'esito dell'autopsia eseguita nei giorni scorsi sul corpo della vittima e divulgato dalla Procura della Repubblica di Bolzano.

Camionista ucciso a Bolzano sud con 5 coltellata, di cui una mortale - Con riferimento all'omicidio verificatosi il 12 ottobre in un parcheggio per tir a Bolzano sud, la Procura rende noto che, "dalla relazione preliminare relativa all'autopsia sul cadavere della vittima ... msn.com

Camionista ucciso a Bolzano, l'autopsia: cinque coltellate, una fatale. - facebook.com facebook

Camionista ucciso a coltellate: "Cinque colpi, nessun segno di difesa"

