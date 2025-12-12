Camion per i lavori ferroviari perde il carico carreggiata invasa da detriti | disagi a Trappitello

Questa mattina a Trappitello si sono verificati disagi alla circolazione a causa di un camion per i lavori ferroviari che ha perso parte del suo carico di materiale edile, invadendo la carreggiata e creando problemi sulla Statale 185 e sulla bretella verso l’autostrada A18. Interventi sono stati necessari per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità.

Disagi per la circolazione a Trappitello. Questa mattina un mezzo pesante impegnato nelle attività del raddoppio ferroviario ha perso parte del suo carico di materiale edile lungo la Statale 185 e sulla bretella che collega la zona all'autostrada A18. La caduta dei detriti ha provocato.

Solo in autostrada Messina-Catania può succedere un adetto ai lavori da seduto sul camion toglie i birilli, ore 14, mentre io guidavo mia figlia riprendeva. Noi facciamo la fila per un ristregimento . - facebook.com Vai su Facebook

